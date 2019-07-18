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HaberlerBeÅŸiktaÅŸTyler Boyd, BeÅŸiktaÅŸ hayalini gerçekleÅŸtirdi
18.07.2019 - 23:24| AA

Tyler Boyd, BeÅŸiktaÅŸ hayalini gerçekleÅŸtirdi

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yeni transferi ABD'li futbolcu Tyler Boyd, siyah-beyazlÄ± takÄ±mda oynama hayalini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini ifade etti.Â

Tyler Boyd, BeÅŸiktaÅŸ hayalini gerçekleÅŸtirdi

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yeni transferi ABD'li futbolcu Tyler Boyd, siyah-beyazlÄ± takÄ±mda oynama hayalini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini ifade etti.Â 

BJK TV'ye aÃ§Ä±klamalarda bulunan 24 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, BeÅŸiktaÅŸ'a geldiÄŸi iÃ§in Ã§ok heyecanlÄ± olduÄŸunu belirterek, "BeÅŸiktaÅŸ gibi bÃ¼yÃ¼k bir camiaya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã§ok gururluyum. BeÅŸiktaÅŸ, bÃ¼yÃ¼k bir tarihi olan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir aile. Hedeflerimden biri bÃ¼yÃ¼k bir camiaya transfer olmaktÄ±. Bunu baÅŸardÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in gururluyum." ifadelerini kullandÄ±.Â 

GeÃ§en sezon kiralÄ±k olarak formasÄ±nÄ± giydiÄŸi MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'yle Vodafone Park'ta BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Boyd, "Vodafone Parkâ€™ta inanÄ±lmaz bir atmosfer var. Vodafone Park'ta rakip olarak oynadÄ±ktan sonra BeÅŸiktaÅŸâ€™ta oynama hayalim arttÄ±. TaraftarlarÄ±n performans Ã¼zerinde Ã¶nemli bir rolÃ¼ var. OnlarÄ±n desteÄŸi Ã§ok Ã¶nemli. BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±nÄ±n desteÄŸini alarak oynamak harika bir duygu olmalÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â 

Ã‡ocukken idolÃ¼nÃ¼n Ä°ngiliz oyuncu David Beckham olduÄŸunu anlatan Boyd, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"Biraz bÃ¼yÃ¼yÃ¼nce Portekizli Ronaldo idolÃ¼m oldu. Ronaldo, her ÅŸeyi kazanmÄ±ÅŸ ama sÃ¼rekli kendini geliÅŸtiren ÅŸampiyon bir oyuncu. BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± iÃ§in sonuna kadar savaÅŸacaÄŸÄ±m. Burada olduÄŸum iÃ§in Ã§ok mutlu ve gururluyum."

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