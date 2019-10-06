Üc puandan daha fazlası

SERDAR SARIDAĞ

Teknik Direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda milli ara öncesi düzlüğe çıkmak için çok önemli bir fırsat yakaladıklarının altını çizdi, “Kazanırsak sadece üç puan değil, ligde çok daha önemli avantajlar elde etmiş olacağız. Bu maçta kesinlikle bireysel hata istemiyorum” dedi.

Yeni sezona iki kulvarda da kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor’u yenerek şeytanın bacağını kırmak istiyor. Wolverhampton yenilgisi ardından bir kez daha eleştiri oklarına hedef olan Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcularıyla yaptığı son toplantıda düzlüğe çıkmak için büyük bir fırsat yakaladıklarının altını çizdi.



Fenerbahçe’nin kendi sahasında Antalyaspor’a yenilmesi ve Aytemiz Alanyaspor’un liderlik koltuğunda oturması nedeniyle çok kritik bir maça çıkacaklarına vurgu yapan Avcı’nın, “Artık ayağa kalkma zamanı dedik. Alanyaspor’u yenersek sadece üç puan değil, ligde çok daha önemli avantajlar elde etmiş olacağız. Bu maçta bireysel hata istemiyorum. Hücuma çıkarken savunma tedbirini elden bırakmıyoruz. Kanatları daha fazla kullanacağız. Bu camiayı artık üzmeyeceğiz. Milli araya galip girelim. Göreceksiniz kazanırsak hem ligde hem de takımda çok şey değişecek. Ama önce kendi maçımızı kazanmalıyız” ifadelerini kullandığı bildirildi.



Bu arada Beşiktaş’ta takım kaptanlarının da futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan’ın yaptığı toplantıda siyah-beyazlıların galibiyet için kenetlendikleri ifade edildi.