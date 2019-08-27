Nihat Özdemir: Üç yılda düzlüğe çıkabiliriz

ABDULLAH KARAKUŞ

Futbol kulüplerinin borçları, Avrupa kupaları, flaş transferler, Türk futbolunun geleceği... Türkiye’de kulüpler artık istedikleri gibi harcama yapamayacak. Anlaşılan flaş transfer dönemi de bitiyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2 Eylül’de kulüplerin harcama limitlerini ilan edecek.

Türk futbolu ile ilgili yeni hedefleri ve yapılacakları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile konuştuk. Özdemir, Artvin dönüşü özel uçakta şu mesajları verdi:



- Lisans Sicil Kurulu diye yeni bir kurul meydana getiriyoruz. Eskiden 5 kişiydi bunu 7 kişiye çıkarttık. Kulüplerimizi eskiden UEFA denetliyordu. Cezalar veriyoruz, para cezaları, transfer yasağı, Avrupa kupalarına katılım yasağı vs. UEFA ile yaptığımız uzun süreli görüşmelerden sonra dedik ki biz bu lisans kurulunu yeniden yapılandırıyoruz. Ve bu lisans kurulunun yeni lisans talimatnamesini yayınlıyoruz. Bu konuda UEFA ile anlaştık. Bununla birlikte artık kulüplerimizin mali yapılarını biz denetleyeceğiz.



-Lisans kurulu 7 kişi. 3 tane Bankalar Birliği’nden temsilci var. Ve bize verdikleri 3 isim de kulüplerin bankalarla yaptığı borç yapılandırmasında ön planda çalışıyorlar. 3 tane yeminli mali müşavir, bir hukukçu var. Biz de bir hukuk profesörü atadık. Dolayısıyla bu 7 kişilik kurul bütün kulüplerimizin başta Süper Lig olmak üzere bilançolarını alıyoruz, inceleyeceğiz ve bu kulüplerimize harcama yetkileri vereceğiz. 2 Eylül’de her kulübün yıl boyunca ne kadar para harcayabileceğini ortaya koyacağız ve bunu internet sitemizde ilan edeceğiz.



Görüşme var

- Kulüplerin ne kadar harcayabileceğini belirteceğiz, bunun içinde transfer paraları, futbolcuların, teknik direktörün ödemeleri, seyahat giderleri, tümü bunun içinde olacak. Borcu olmayan kulüplerin daha yüksek harcama limitleri olacak ama borcu olanların daha az harcama limit olacak. Gelir ve giderlerini bilançodan inceleyeceğiz ve diyeceğiz ki sen bu kadar harcayabilirsin.



n Bankalarımız da kulüplerimizle yeniden yapılandırma görüşmelerini yapıyorlar. Şimdi Ziraat Bankası ve Denizbank bu görüşmeleri yapıyor. Bankalar ayrıca bunları yapılandırıyor ve yeni bir ödem planına sokuyorlar. Biz de lisans sicil kurulunda harcama yetkilerini yapıyoruz. 3 ayda bir bu bilançoları alacağız. Kasım sonunda bilançoları bir daha alacağız ve harcama durumlarına bakacağız. Bizim dediğimiz şekilde harcamışlar mı değil mi diye. İlk yıl harcama limitlerini yüzde 30 aşabilirler. Gelecek yıl yüzde 15 aşabilirler. Üçüncü yıl esneme payı bulunmayacak.







Lisans yok

- Çok flaş transferler dönemi bitti ve hepsi disiplin altına girdiler. Hepsi harcamalarını şeffaf olarak bize bildirecekler. Bunları aşarlarsa çok çeşitli cezalar var. Duruma göre evvela ihtar var. Kadro sınırlaması var, mesela sen 22 futbolcuyla oynayacaksın. Transfer yasağı getirebileceğiz. Transfer yaptıkları futbolculara lisans vermeyeceğiz. Yani oynatamayacaklar.



-Daha ağırı puan silme cezaları var. 1 puan da silebiliriz. İki puan da 3 puan da silinebilir. Son sezon 1 puan ile şampiyon belli oldu. 1 puan ile küme düşmeler belli oldu. Buna UEFA finansal fair play diyor. UEFA’dan yetkiyi aldık. Şu anda bizi gözlemliyorlar. Bunu uygulayabiecek miyiz diye. Eğer biz bunu uygulayabilirsek bizim yetkilerimizi daha da artıracaklar. Biz daha iyi denetleyebileceğiz ve böylece Türk kulüplerini de UEFA’nın kıskacından kurtarmış olacağız. Bunu oturtabilirsek kulüplerin finansal yapılarının 3 yıl içersinde düzlüğe çıkacağına inanıyoruz. Çünkü bankalalar da buna yardım ediyor. Bankalar da bu kulüplere harcama yetkileri veriyor. Toplanan yardım paraları da bilançolarda gözükecek.



130 milyon euro

- 14 Ağustos’ta Süper Kupa finali İstanbul’da oynandı. Gerçekten herkesi büyüledi, 42 bin seyirci vardı. Bunun 20 bine yakını İngiliz’di. Türk seyirciler de vardı. Türkiye’nin en güzel statlarından birinde gerçekten çok güzel bir futbol final gecesi oldu. Bütün UEFA yetkilileri bundan etkilendiler, programdan, stadyumdan, olanlardan ve maçtan. Süper Kupa tam 212 ülkede naklen yayınlandı ve 2 milyar kişi izledi. Türkiye’ye reklam getirisi TÜRSAB Başkanı Firuz Bey’in dediğine göre 1 milyar TL’yi geçti. İngilizler, İstanbul’a 130 milyon euro kazandırdı.

‘Wembley gibi olacak’

“Olimpiyat Stadı’nı yenileyeceğiz. Kapasitesi yüksek ama çok eski bir stat. Aydınlatma sistemi çok eski. Elektronik sistemler, koltukların kapasitesinin artırılması, zemini biraz aşağı indiricez. Atletizm pistini kaldıracağız. Loungeları artıracağız. 10 çeşit lounge var. Bunların yapılması için bir proje hazırlanması gerektiğini ve UEFA’nın da uygun gördüğü bir İngiliz firmaya projeyi yaptırdık ve şimdi inşaata başladık. İnşallah mart ayına kadar da bu stadyumu hazır hale getireceğiz. Yani 30 Mayıs’ta oynanacak maça hazır hale getireceğiz. Birinci kademede harcıyacağımız rakam 150 milyon TL civarında. Bu maçtan sonra yani Olimpiyat Stadı’nı daha iyi hale getirmek için de etrafını yükselteceğiz, seyirci kapasitesi 80 bini aşacak.



Stadın üstünü tamamen kapatacağız ve burayı Türk Milli Takımı’nın stadyumu yapacağız. Nerede var örnekleri, Fransa’da var. Fransa’nın Paris’te oynadığı Stad de France, İngiltere de İngiliz milli takımının oynadığı Wembley Stadyumu. Olimpiyat Stadı’nı Avrupa’nın en güzel statlarından biri haline 1,5 yıl içinde getirmeyi planlıyoruz.”

‘Ekonomimiz 2 milyar dolar’

“Yaklaşık 500 milyon dolar yayın gelirlerimiz var, Şampiyonlar Ligi vs baktığınız zaman Türkiye’deki futbol ekonomisi 2 milyar dolarlık bir ekonomi. Futbol ekonomisi de yüksek kurlar ve faizlerden negatif şekilde etkilendi.

Kulüplerimiz borçlu olduğu için bundan dolayı bilançoları bozuldu. Biranda borç 8-9-10 milyar TL civarında olduğu düşünülürken 14 milyar TL’ye çıktı. Borçlardan dolayı kulüplerimiz ekonomik olarak bir sıkıntya girdiler. Bunun yanında futbolcuların maaşları, alım fiyatları hep euro. Reklam gelirleri düştü. Bunun yanında yayıncı kuruluşla sıkıntılar oldu. Bein Sports ile oturduk masaya uzun görüşmelere sonunda geçen sene dolar bazında verecekleri paranın yüzde 10 aşağısına bir anlaşma imzaladık ve bunların hepsini alt alta koyarsanız kulüpler bır sıkıntıya girdiler. Kulüpler bunun için yeniden yapılandırma ihtiyacı hissediyor.”

Önce EURO 2020 sonra FIFA 2022

“Türkiye Futbol Federasyonu olarak sportif anlamda iki tane önemli hedefimiz var. İlki 2020’de yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası’na Türk Milli Takımımızın katılması, ikincisi ise 2022’de Katar’da yapılacak FIFA Dünya Şampiyonası’na Türkiye’nin katılımını sağlamak. Şenol Güneş ile birlikte yola çıktık. Şu anda grubumuzda 4 maç oynadık ve 9 puanımız var.”