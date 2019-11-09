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09.11.2019 - 13:40 |

Uçakta sürpriz tesadüf

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ligde oynanacak kritik deplasmanda sarı kırmızılı takıma destek vermek için THY'nin 13:35 seferi ile Gaziantep'e gitti.

Uçakta sürpriz tesadüf

Başkan Mustafa Cengiz ile birlikte oğlu Sarper Cengiz de zorlu deplasmana giderken uçakta sürpriz bir tesadüf yaşandı.

Yarın Basketbol Ligi'nde Gaziantep ile karşılaşacak olan Anadolu Efes basketbol takımı da aynı uçakla seyahat ederken baş antrenör Ergin Ataman ile Mustafa Cengiz uçakta kısa süre sohbet etti.

Uçakta sürpriz tesadüf

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