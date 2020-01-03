Udinese ve Verona, Ljajic’i istiyor

Beşiktaş’ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic için İtalya sesleri yankılanmaya başladı. Siyah-beyazlı ekipte son haftalardaki performansıyla eleştiri konusu olan futbolcu, Kartal’a öncelikle Torino’dan kiralık olarak gelmiş, ardından 6.5 milyon euro karşılığında bonservisi alınmıştı.

Tuttosport gazetesi, 28 yaşındaki futbolcunun yeniden Çizme’ye dönmek ve futbol hayatına İtalya’da dönmek istediğini öne sürdü. Udinese ile Verona gibi kulüplerin ilgilendiği futbolcunun alınması için satın alma opsiyonlu kiralık formülünün düşünüldüğü ancak bunun için Beşiktaş'ı ikna etmeleri gerektiği bildirildi.

Siyah-beyazlılarla 2020’ye kadar sözleşmesi süren Ljajic, Beşiktaş’ta 52 maçta 12 gol, 19 asist yaptı. Torino’da 65 karşılaşmada 18 gol, 19 asist kaydetmişti.