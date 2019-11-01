Udinese'de Tudor depremi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Galatasaray ve Kardemir Karabükspor’da teknik direktörlük yapan Igor Tudor, İtalya kariyerinde sıkıntı yaşadı. Udinese, Hırvat teknik adamla vedalaşarak yollarını ayırdı. Çizme basınına yansıyan haberlerde, arka arkaya iki maçta yenilen ve kalesinde 11 gol gören Udinese’de yönetim kararıyla Tudor’la devam edilmemesi gerektiği bildirildi.

Serie A’da 14. Sırada olan Udinese’de Tudor’la sözleşme fesih konusunda orta yol aranıyor. Resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.