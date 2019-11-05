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05.11.2019 - 11:50 |

UEFA, 5 Başakşehirli futbolcuyu disiplip kuruluna sevk etti

UEFA, Başakşehir’in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin Avrupa Ligi’nde oynanan Wolfsberger maçında attığı golden sonra yaptığı ‘asker selamı’ nedeniyle soruşturma başlaştmıştı. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, UEFA'nın yeni kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Arslan CNN TÜRK'te yayınlanan Limitsiz Futbol programında yaptığı açıklamada, İrfan Can Kahveci'nin hakkında Wolfsberger maçında yaptığı asker selamlı sevinci nedeniyle hakkında soruşturma başlatan UEFA'nın, Başakşehir'in 5 futbolcusu hakkında daha soruşturma kararı aldığını söyledi.

Mehmet Arslan, "İrfan Can Kahveci hakkında soruşturma kararı alan UEFA, bu sayıyı 6'ya çıkardı. UEFA, Wolfsberger maçında İrfan Can Kahveci ile birlikte asker selamı veren Azubuike, Edin Visca, Robinho, Mehmet Topal ve Caiçara'yı disiplin kuruluna sevk etti. Bu futbolcular 6 gün içinde savunmalarını verecekler" dedi.

UEFA, 5 Başakşehirli futbolcuyu disiplip kuruluna sevk etti

UEFA, 5 Başakşehirli futbolcuyu disiplip kuruluna sevk etti

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