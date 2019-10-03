(UEFA Avrupa Ligi) Beşiktaş-Wolverhampton maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi K grubu iikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Wolverhampton'ı konuk ediyor. Grupta oynadığı ilk maçında Bratislava karşısında son dakikalarda yediği iki golle sahadan 4-2 mağlup ayrılan Beşiktaş, Süper Lig'de de kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Vodafone Park'ta taraftarı önünde Wolverhampton'ı devirip yükselişe geçmenin hesaplarını yapan Kara Kartal'a bir kötü haber de Burak Yılmaz'dan geldi. Yayıncı kuruluşun haberine göre Burak Yılmaz maç kadrosundan çıkarıldı. Peki Beşiktaş-Wolverhampton maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Wolverhampton maçı bu akşam saat 19:55'de başlayacak. Mücadelede Avusturya'lı hakem Herald Lechner düdük çalacak. Beşiktaş-Wolverhampton maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş'ta Burak şoku!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında bu akşam sahasında Wolverhampton'u ağırlayacak Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın kadroda yer almayacağı öğrenildi.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında bu akşam sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.

Yayıncı kuruluş haberine göre; siyah beyazlıların tecrübeli golcüsü Beşiktaş'ın bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynayacağ Wolverhampton maçının kadrosunda yer almayacak.