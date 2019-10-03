Beşiktaş-Wolverhampton (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi K grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Wolverhampton'ı konuk ediyor. Grupta oynadığı ilk maçında Bratislava karşısında son dakikalarda yediği iki golle sahadan 4-2 mağlup ayrılan Beşiktaş, taraftarı önünde Wolverhampton'ı devirip yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.55'te başladı.

BEŞİKTAŞ-WOLVERHAMPTON: 0-0

*İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER



Beşiktaş: Karius; Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho; Dorukhan, Elneny; Caner, Lens, Ljajic, Güven Yalçın.

Wolverhampton: Rui Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny; Gibbs-White, Jimenez, Pedro Neto.

Beşiktaş'ta Burak ve Diaby şoku

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Burak Yılmaz kadroda yer almadı. Burak Yılmaz’ı riske etmek istemeyen teknik direktörü Abdullah Avcı, Güven Yalçın’ı sahaya sürme kararı aldı.

Beşiktaş'ta Abdoulay Diaby, mide rahatsızlığı ve kusma şikayeti nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün gece kamp kadrosunda yer alan oyuncumuz Diaby gece yaşadığı bulantı ve kusma şikayeti nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Viral gastroenterit teşhisi koyulan oyuncumuza serum tedavisi uygulandı" denildi.

Isınırken sakatlandı

Beşiktaş'ta Nkoudou ısınırken problem yaşadı ve soyunma odasına gitti. Nkoudou'nun yerine Caner ısınmaya başladı.