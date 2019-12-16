UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan Başakşehir'in rakipi bugün belli olacak. Tarihinde ilk kez gruplardan çıkmayı başaran Başakşehir İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekiminde 1. torbadan katılacak. UEFA Avrupa Ligi J grubunda Mçnchengladbach, Roma, Wolfsberger'in yer aldığı grubu lider tamamlayarak gruptan çıkan Başakşehir'in kura çekimi öncesinde rakipleri de belli oldu. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi 15:00'te başlayacak. Temsilcimiz Başakşehir'in son 32 turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimi beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

APOEL

AZ Alkmaar

Leverkusen

Cluj

Brugge

Kopenhag

E.Frankfurt

Getafe

Ludogorets

Olympiakos

G.Rangers

Roma

Shakhtar

Sporting

Wolfsburg

Wolverhampton