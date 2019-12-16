UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. UEFA J grubunda Mönchengladbach, Roma ve Wolfsberger'in yer aldığı gruptan lider olarak çıkmayı başaran Başakşehir gözünü kura çekimine dikti. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekilişi öncesinde Başakşehir'in muhtemel rakipleri de belirlendi. Peki UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekilişi ne zaman? Kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan Başakşehir'in rakipi bugün belli olacak. Tarihinde ilk kez gruplardan çıkmayı başaran Başakşehir İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekiminde 1. torbadan katılacak. UEFA Avrupa Ligi J grubunda Mçnchengladbach, Roma, Wolfsberger'in yer aldığı grubu lider tamamlayarak gruptan çıkan Başakşehir'in kura çekimi öncesinde rakipleri de belli oldu. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi 15:00'te başlayacak. Temsilcimiz Başakşehir'in son 32 turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimi beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
APOEL
AZ Alkmaar
Leverkusen
Cluj
Brugge
Kopenhag
E.Frankfurt
Getafe
Ludogorets
Olympiakos
G.Rangers
Roma
Shakhtar
Sporting
Wolfsburg
Wolverhampton