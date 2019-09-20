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20.09.2019 - 00:11 |

UEFA Avrupa Ligi puan durumu! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir fikstürü

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 temsilcimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir bu akşam ilk maçlarını oynadı. 3 temsilcimizin de ilk maçlarını deplasmanda ve mağlubiyetle kapattığı gecede gruplarındaki ilk hafta puan durumu da belli oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi C, J ve K gruplarındaki puan durumları ve 2. hafta maçları...

UEFA Avrupa Ligi puan durumu! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir fikstürü

C GRUBU İLK HAFTA MAÇLARI, PUAN DURUMU VE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

Basel 5-0 Krasnodar

Getafe 1-0 Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi puan durumu Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir fikstürü

 
3 EKİM 2019

Trabzonspor - Basel (22:00)

Krasnodar - Getafe (22:00)

J GRUBU İLK HAFTA MAÇLARI, PUAN DURUMU VE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

M'gldadbach 0-4 Wolfsberger 

Roma 4-0 Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi puan durumu Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir fikstürü



3 EKİM 2019

Başakşehir - M'gldadbach (19:55)

Wolfsberger - Roma (19:55)

K GRUBU İLK HAFTA MAÇLARI, PUAN DURUMU VE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

Wolverhampton 0-1 Braga

Slovan Bratislava 4-2 Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi puan durumu Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir fikstürü



3 EKİM 2019

Beşiktaş - Wolverhampton (19:55)

Braga - Slovan Bratislava (19:55)

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