20.09.2019 - 00:11 |
UEFA Avrupa Ligi puan durumu! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir fikstürü
UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 temsilcimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir bu akşam ilk maçlarını oynadı. 3 temsilcimizin de ilk maçlarını deplasmanda ve mağlubiyetle kapattığı gecede gruplarındaki ilk hafta puan durumu da belli oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi C, J ve K gruplarındaki puan durumları ve 2. hafta maçları...
C GRUBU İLK HAFTA MAÇLARI, PUAN DURUMU VE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
Basel 5-0 Krasnodar
Getafe 1-0 Trabzonspor
3 EKİM 2019
Trabzonspor - Basel (22:00)
Krasnodar - Getafe (22:00)
J GRUBU İLK HAFTA MAÇLARI, PUAN DURUMU VE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
M'gldadbach 0-4 Wolfsberger
Roma 4-0 Başakşehir
3 EKİM 2019
Başakşehir - M'gldadbach (19:55)
Wolfsberger - Roma (19:55)
K GRUBU İLK HAFTA MAÇLARI, PUAN DURUMU VE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
Wolverhampton 0-1 Braga
Slovan Bratislava 4-2 Beşiktaş
3 EKİM 2019
Beşiktaş - Wolverhampton (19:55)
Braga - Slovan Bratislava (19:55)