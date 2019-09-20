UEFA Avrupa Ligi puan durumu! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir fikstürü

C GRUBU İLK HAFTA MAÇLARI, PUAN DURUMU VE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ



Basel 5-0 Krasnodar



Getafe 1-0 Trabzonspor







3 EKİM 2019



Trabzonspor - Basel (22:00)



Krasnodar - Getafe (22:00)



J GRUBU İLK HAFTA MAÇLARI, PUAN DURUMU VE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ



M'gldadbach 0-4 Wolfsberger



Roma 4-0 Başakşehir









3 EKİM 2019



Başakşehir - M'gldadbach (19:55)



Wolfsberger - Roma (19:55)



K GRUBU İLK HAFTA MAÇLARI, PUAN DURUMU VE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ



Wolverhampton 0-1 Braga



Slovan Bratislava 4-2 Beşiktaş









3 EKİM 2019



Beşiktaş - Wolverhampton (19:55)



Braga - Slovan Bratislava (19:55)