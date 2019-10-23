UEFA Avrupa Ligi'nde TÃ¼rk takÄ±mlarÄ± sahaya Ã§Ä±kÄ±yor

Avrupa'nÄ±n 2 numaralÄ± organizasyonunda TÃ¼rkiye'yi temsil eden BeÅŸiktaÅŸ, Trabzonspor ve Medipol BaÅŸakÅŸehir, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§larÄ±nÄ± seyircisi Ã¶nÃ¼nde oynayacak.

K Grubu'nda ilk 2 maÃ§Ä±nÄ± kaybeden BeÅŸiktaÅŸ, Ã¼st tura yÃ¼kselme ÅŸansÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in sahasÄ±nda, 4 puanÄ± bulunan Portekiz temsilcisi Braga'yÄ± aÄŸÄ±rlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.55'te baÅŸlayacak ve beIN Sports 1 kanalÄ±ndan yayÄ±mlanacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Ä°spanyol hakem Alejandro Hernandez yÃ¶netecek.

Avrupa'da 219. maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak siyah-beyazlÄ±lar, "Kupa 2"de 117. kez mÃ¼cadele edecek. Siyah-beyazlÄ±lar, Avrupa kupalarÄ±nda geride kalan 218 maÃ§ta rakiplerine 83 kez Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurdu. 89 karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± maÄŸlup tamamlayan BeÅŸiktaÅŸ, 46 mÃ¼cadeleden berabere ayrÄ±ldÄ±.

Trabzonspor'un rakibi KrasnodarÂ

Trabzonspor, C Grubu'nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ haftada Rusya'dan Krasnodar'Ä± aÄŸÄ±rlayacak. Medical Park StadÄ±'nda, saat 22.00'de baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Avusturya'dan Harald Lechner yÃ¶netecek. KarÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports 1'den yayÄ±mlanacak.

Grupta iki maÃ§ta 1 puan alan Trabzonspor, rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda ilk galibiyeti almaya Ã§alÄ±ÅŸacak. Konuk Krasnodar ise ilk iki aÃ§Ä±nda puanla tanÄ±ÅŸamadÄ±.Â Avrupa kupalarÄ±ndaki 132. maÃ§Ä±nÄ± oynayacak bordo-mavili takÄ±m, "Kupa 2"de 84. karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na Ã§Ä±kacak. Bordo-mavililer, geride kalan 131 maÃ§ta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldÄ±, 47 maÃ§tan ise maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±.

Medipol BaÅŸakÅŸehir, Wolfsberger'i aÄŸÄ±rlayacak

Medipol BaÅŸakÅŸehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk edecek. BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda saat 19.55'te baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Bosna Hersek'ten hakem Irfan Peljto yÃ¶netecek. MÃ¼sabaka beIN Sports 2'den yayÄ±mlanacak.

Medipol BaÅŸakÅŸehir, grupta 1 puanla 3. sÄ±rada bulunuyor. Avusturya temsilcisi ise ilk iki maÃ§Ä±nda 4 puan aldÄ±. Avrupa kupalarÄ±ndaki 23. sÄ±navÄ±nÄ± verecek Medipol BaÅŸakÅŸehir, daha Ã¶nce 22 karÅŸÄ±laÅŸmada sadece 3 galibiyet alabildi. BaÅŸakÅŸehir, diÄŸer maÃ§larda ise 8 beraberlik ve 11 yenilgi aldÄ±.