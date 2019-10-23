UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak. Üçüncü haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Avusturya'nın Wolfsberger, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da Portekiz'in Braga ekibini ağırlayacak. İki müsabaka da saat 19.55'te başlayacak.

Trabzonspor ise C Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya'nın Krasnodar takımını saat 22.00'de konuk edecek.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.55 Karabağ (Azerbaycan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

19.55 Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya)

19.55 Young Boys (İsviçre) - Feyenoord (Hollanda)

19.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Espanyol (İspanya)

19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Ferencvaros (Macaristan)

19.55 Gent (Belçika) - Wolfsburg (Almanya)

19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Olexandriya (Ukrayna)

19.55 Roma (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Wolfsberger (Avusturya)

19.55 Slovan Bratislava (Slovakya) - Wolverhampton (İngiltere)

19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Braga (Portekiz)

19.55 Partizan (Sırbistan) - Manchester United (İngiltere)

19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Astana (Kazakistan)

22.00 Sevilla (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Kopenhag (Danimarka)

22.00 Malmö (İsveç) - Lugano (İsviçre)

22.00 Getafe (İspanya) - Basel (İsviçre)

22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Krasnodar (Rusya)

22.00 PSV (Hollanda) - LASK (Avusturya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Rosenborg (Norveç)

22.00 Rennes (Fransa) - Cluj (Romanya)

22.00 Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Standard Liege (Belçika)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Vitoria (Portekiz)