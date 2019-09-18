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18.09.2019 - 11:09 | | İSTANBUL (AA)

UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı

Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok İspanya takımları kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı

 

İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 16 takımla finallerde temsil edildi ve 11 defa şampiyonluk yaşadı.

İngilizler 16 takımla, İtalyanlar ise 15 ekiple yer aldıkları finallerde 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı. Bu ülkeleri 6 zaferle Almanya ekipleri, 4 kupayla da Hollanda takımları takip etti.

Fransızlar final kazanamıyor

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 5 kez finale çıkan Fransa ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı. İlk olarak 1977-1978 sezonunun finalinde Fransa'nın Bastia ekibi, Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı. 1995-1996 sezonunda yine Fransa ekibi Bordeaux, Almanya'nın Bayern Münih takımına finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.

Olympique Marsilya ise 1998-1999 sezonundaki ilk finalinde İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. 2003-2004 finalinde İspanya'nın Valencia takımına 2-0 mağlup olan Marsilya, 2017-2018 sezonunda da bir başka İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e 3-0 yenilerek kupaya yine uzanamadı.

Ülkeler ve şampiyonluk sayıları

Avrupa'nın iki numaralı kupasının finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:

İspanya: 16 (11 galibiyet/5 mağlubiyet)

İngiltere: 16 (9 galibiyet/7 mağlubiyet)

İtalya: 15 (9 galibiyet/6 mağlubiyet)

Almanya: 14 (6 galibiyet/8 mağlubiyet)

Hollanda: 7 (4 galibiyet/3 mağlubiyet)

Portekiz: 7 (2 galibiyet/5 mağlubiyet)

İsveç: 2 (2 galibiyet)

Rusya: 2 (2 galibiyet)

Belçika: 3 (1 galibiyet/2 mağlubiyet)

Ukrayna: 2 (1 galibiyet/1 mağlubiyet)

Türkiye: 1 (1 galibiyet)

Fransa: 5 (5 mağlubiyet)

İskoçya: 3 (3 mağlubiyet)

Yugoslavya: 1 (1 mağlubiyet)

Macaristan: 1 (1 mağlubiyet)

Avusturya: 1 (1 mağlubiyet)

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