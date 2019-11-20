20.11.2019 - 16:08 |
UEFA, EURO 2020 torbalarını resmen açıkladı
UEFA, 30 Kasım'da yapılacak kura çekimi öncesi EURO 2020 torbalarını açıkladı. Buna göre Türkiye 3. torbada yer alacak.
UEFA, 30 Kasım'da yapılacak kura çekimi öncesi EURO 2020 torbalarını açıkladı. Buna göre Türkiye 3. torbada yer alacak.
İşte torbalar
1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna
2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya
3. torba: Portekiz, TÜRKİYE, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çek Cumhuriyeti
4. torba: Galler, Finlandiya, Play-off'tan gelecek 4 takım