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20.11.2019 - 16:08 |

UEFA, EURO 2020 torbalarını resmen açıkladı

UEFA, 30 Kasım'da yapılacak kura çekimi öncesi EURO 2020 torbalarını açıkladı. Buna göre Türkiye 3. torbada yer alacak.

UEFA, EURO 2020 torbalarını resmen açıkladı

UEFA, 30 Kasım'da yapılacak kura çekimi öncesi EURO 2020 torbalarını açıkladı. Buna göre Türkiye 3. torbada yer alacak.

İşte torbalar

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. torba: Portekiz, TÜRKİYE, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çek Cumhuriyeti

4. torba: Galler, Finlandiya, Play-off'tan gelecek 4 takım

UEFA, EURO 2020 torbalarını resmen açıkladı

 

 

 

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