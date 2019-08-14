UEFA: "Mucizelerin kenti, Ä°stanbul"

UEFA, bu akÅŸam Ä°ngiliz takÄ±mlarÄ± Liverpool ile Chelsea arasÄ±nda oynanacak SÃ¼per Kupa karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ã¶ncesi Ä°stanbul ve Vodafone Park'tan Ã¶vgÃ¼yle bahsetti.Â

UEFA'nÄ±n internet sitesinde yer alan "Mucizelerin kenti, Ä°stanbul" baÅŸlÄ±klÄ± haberde, kentin futbol tarihi ve maÃ§Ä±n oynanacaÄŸÄ± BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n stadÄ± Vadofone Park hakkÄ±nda Ã§eÅŸitli bilgiler verildi.

Ä°stanbul'da daha Ã¶nce Milan ile Liverpool arasÄ±nda 2005 UEFA Åžampiyonlar Ligi ve Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen arasÄ±nda 2009 UEFA KupasÄ± finallerinin oynandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan haberde, "Ä°ki kÄ±tayÄ± baÄŸlayan Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nÄ±n yanÄ±nda yer alan Vodafone Park, dÃ¼nyaya birliktelik mesajÄ± vermeye hazÄ±rlanÄ±yor." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.Â

Vodafone Park'ta taraftarÄ±n 132 desibel ile Avrupa futbol arenasÄ± ses rekorunu kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±lan haberde, bu akÅŸamki UEFA SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±nÄ± 41 binin Ã¼zerinde seyircinin canlÄ± takip etmesinin beklendiÄŸi vurgulandÄ±.

Â Haberde, Ä°stanbul'un futbolla bir sonraki buluÅŸma duraÄŸÄ±nÄ±n, 30 MayÄ±s 2020 tarihinde AtatÃ¼rk Olimpiyat StadÄ±'nda oynanacak 2020 UEFA Åžampiyonlar Ligi finali olacaÄŸÄ± da belirtildi.