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24.10.2019 - 17:53 |

UEFA, PSG'yi affetmedi! Galatasaray maçında...

Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçından Fransız ekibine ceza çıktı.

UEFA, PSG'yi affetmedi! Galatasaray maçında...

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fransız ekibinin deplasmanda kazandığı mücadelede, konuk ekibin taraftarlarının yaktığı meşaleler, kulübe para cezası getirdi.

UEFA Disiplin Kurulu, Paris Saint Germain taraftarlarının 1 Ekim’deki maçta yaktığı meşalelerden dolayı kulübe 5750 euro para cezası kesti. Paris ekibi maçı Icardi’nin kaydettiği golle 1-0 kazanmıştı.

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