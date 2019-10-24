24.10.2019 - 17:53 |
UEFA, PSG'yi affetmedi! Galatasaray maçında...
Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçından Fransız ekibine ceza çıktı.
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler
Fransız ekibinin deplasmanda kazandığı mücadelede, konuk ekibin taraftarlarının yaktığı meşaleler, kulübe para cezası getirdi.
UEFA Disiplin Kurulu, Paris Saint Germain taraftarlarının 1 Ekim’deki maçta yaktığı meşalelerden dolayı kulübe 5750 euro para cezası kesti. Paris ekibi maçı Icardi’nin kaydettiği golle 1-0 kazanmıştı.