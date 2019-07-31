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31.07.2019 - 23:18| AA

UEFA Åžampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 5 takÄ±m tur atladÄ±

Avrupa futbolunun kulÃ¼p dÃ¼zeyindeki en Ã¶nemli turnuvasÄ±nÄ±n 2. eleme turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda 5 maÃ§ oynandÄ±.Â

UEFA Åžampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 5 takÄ±m tur atladÄ±

SÄ±rbistan'Ä±n KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z, Slovenya'nÄ±n Maribor, Azerbaycan'Ä±n KarabaÄŸ, NorveÃ§'in Rosenborg ve Danimarka'nÄ±n Kopenhag takÄ±mlarÄ± 3. eleme turuna Ã§Ä±ktÄ±.

Bu turda iki maÃ§ta alÄ±nan sonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle:

HJK Helsinki (Finlandiya) - KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z (SÄ±rbistan): 0-2, 2-1

AIK (Ä°sveÃ§) - Maribor (Slovenya): 1-2, 3-2

KarabaÄŸ (Azerbaycan) - Dundalk (Ä°rlanda) : 1-1, 3-0

Rosenborg (NorveÃ§) - BATE Borisov (Belarus) : 1-2, 2-0

Kopenhag (Danimarka) - The New Saints (Galler): 2-0, 1-0

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Bursaspor - Altay 2-1 (HazÄ±rlÄ±k MaçÄ±)
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