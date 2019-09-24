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24.09.2019 - 21:09 |

UEFA, Şampiyonlar Ligi finallerinin statlarını açıkladı

UEFA, 2021, 2022 ve 2023 yıllarındaki Şampiyonlar Ligi finalleri ve 2021 Avrupa Ligi finalinin oynanacağı statları açıkladı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi finallerinin statlarını açıkladı

UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'nın St. Petersburg Stadı'nda, 2022 finalinin Almanya'nın Allianz Arena Stadı'nda ve 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin ise Londra'nın Wembley Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

UEFA ayrıca, 2021 Avrupa Ligi finalinin ise Sevilla'nın sahası olan Ramos Sanchez'de oynanacağını duyurdu.

Wembley'de oynanan Liverpool-Manchester City Lig Kupası finalinin özeti

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