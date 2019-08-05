UEFA Süper Kupa final maçı ne zaman? Liverpool-Chelsea süper kupa maçı

UEFA Süper Kupa final maçı için sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ile karşı karşıya gelecek. 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan UEFA Süper Kupa finali Beşiktaş'ın mabedi Vodafone Park'ta oynanacak. Dünya üzerinden binlerce futbolsever heyecan dozu yüksek müsabakayı izleyebilmek için Dolmabahçe'ye akın edecek.

UEFA Süper Kupa finaline doğru

İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında, 14 Ağustos Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa finali öncesinde, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ile Avrupa Ligi kupaları İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor

Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde özel platforma konulan kupalara, yerli ve yabancı yolcular yoğun ilgi gösteriyor

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesinde mücadelenin oynanacağı İstanbul'da hazırlıklar devam ediyor.

Bu kapsamda, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ile Avrupa Ligi kupaları için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki alanda özel platform oluşturuldu. Kırmızı halının bulunduğu platformda sergilenen kupaların çevresinde güvenlik görevlileri yer alıyor.

Yerli ve yabancı yolcuların yoğun ilgi gösterdiği kupaların yaklaşık bir metre yaklaşılmasına izin veriliyor. Kupalara dokunmak isteyen kişilere görevlilerce çeşitli uyarılar yapılıyor.