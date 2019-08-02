UEFA Süper Kupa maçı hakemi Stephanie Frappart oldu

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

İngiltere’nin Chelsea ile Liverpool takımları arasında İstanbul Vodafone Park’ta oynanacak maçın hakem belli oldu. UEFA’dan yapılan açıklamada karşılaşmayı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart’ın yöneteceği açıklandı.

Tarihte ilk kez kadın hakem

Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Manuela Nicolosi ve Michelle O'Neal’ın yapacağı duyuruldu. Bu atamanın UEFA tarihinde bir ilk olduğu ve ilk UEFA’nın erkek müsabakalarında bir kadın hakemin baş hakem olarak bir büyük maçta görev alacağı belirtildi.

Dördüncü hakem Cüneyt Çakır

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasında 14 Ağustos’ta oynanacak olan karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Cüneyt Çakır’ın düdük çalacağı ifade edildi.

Kadınların finalini yönetmişti

Kadın futbolunun gözde hakemlerinden olan Frappart son olarak Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda Amerika Birleşik Devletleri ile Hollanda arasında oynanan final karşılaşmasını yönetmişti.

Fransa’da ilk kadın hakem olmuştu

Frappart ülkesinde de tarihi bir başarıya imza atmış ve ülkenin birinci liginde Amiens-Strasbourg maçını yöneterek, bu ligde bir erkekler futbol maçında düdük çalan ilk kadın hakem olmuştu.

VAR Hakemi Clement Turpin

İstanbul’daki UEFA Süper Kupa mücadelesinde video hakem teknolojisinden de yararlanılacak. VAR hakemi Fransız Clement Turpin, yardımcıları François Letexier, Mark Borsch ve Massimiliano Irrati olacak.