UEFA'dan asker selamına kınama cezası

UEFA, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım futbolcularının, gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye kınama cezası geldi.

UEFA'nın ayrıca tribün olaylarından dolayı Türkiye'ye 50 bin euro para cezası verdiği belirtildi. Federasyonun cezaya 5 gün içinde itiraz etme hakkı olduğu da vurgulandı.

Milli futbolcular; Arnavutluk ve Fransa maçlarında, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla, asker selamı vermiş, UEFA konunun siyasi olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. TFF adına başkan Nihat Özdemir, başkan vekili Servet Yardımcı (UEFA Yönetim Kurulu üyesi) ve yönetimden İsmail Erdem ile genel sekreter Kadir Kardaş olmak üzere iki yabancı avukat, heyetin karşısına çıkmış, Avrupa'da top koşturan iki milli futbolcu Milanlı Hakan Çalhanoğlu ve Everton'dan Cenk Tosun da savunmaya eşlik etmişti.

Öte yandan dünkü savunmanın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Asker selamının siyasal bir simge olmadığını anlattık. İkna edici bir savunma oldu. Herhangi bir cezayla karşılaşacağımızı sanmıyorum" demişti.

Ayrıca UEFA, Medipol Başakşehir ve İrfan Can Kahveci'ye de asker selam soruşturması açmıştı. Konuyla ilgili açıklamaya yapan Başkan Göksel Gümüşdağ, "UEFA'nın bize açtığı soruşturmayla ilgili savunmamızı birazdan vereceğiz. Milli Takım ile ilgili kararın açıklanması sevindirici. Buradan bize de ceza çıkmasını beklemiyorum" dedi.