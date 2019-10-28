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29.10.2019 - 00:09 | | Skorer

UEFA'dan asker selamına soruşturma!

UEFA, Avrupa Ligi'nde attığı gol sonrası asker selamı veren İrfan Can Kahveci için soruşturma başlattı.

UEFA'dan asker selamına soruşturma!

UEFA, Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in Wolfsberger'e attığı gol sonrası asker selamı veren İrfan Can Kahveci için soruşturma başlattı. 

CNN Türk'te yayınlanan Limitsiz Futbol programında ilk kez ortaya çıkan belge için Başakşehir kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ canlı yayına bağlandı. Gümüşdağ konuyu doğrularken "Ülkemizin haklı mücadelesinde duygularımızı askerimize selam yollamaktan onur duyarız. UEFA bize bu yazıyı bize iletti. Böyle çifte standart olmaz. Madem İrfan Can için müfettiş atıyorlar. Visca, Robinho da asker selamı verdi. Biz bunu onlara sorduğumuzda 'biz bu ülkede yaşıyoruz, terör örgütü insanları öldürüyor' dediler. Neden İrfan Can sadece. Hepsini sevk edin. Dünya kupasında devlet başkanı Macron'a Griezmann selam duruyor. Neden soruşturma açılmıyor. Avusturya'da gol atarsak asker selamı ile kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Başakşehir kulübü sosyal medya hesabından "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı" paylaşımında bulundu.

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