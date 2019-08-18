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18.08.2019 - 23:17| AA

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında CFR Cluj ile Slavia Prag arasında oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA, hakem Cüneyt Çakır'ı Romanya'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında 20 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında görevlendirdi. 

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada görev yapacak. 

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. 

Bu arada, karşılaşmanın VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık görevlendirildi.

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