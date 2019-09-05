Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMilli TakımUEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
05.09.2019 - 11:38| İSTANBUL (AA)

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Sırbistan-Portekiz karşılaşmasında düdük çalacak.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, B Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Saat 21.45'te başlayacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

 

 

 

  

A Milli Takım maç öncesi moral topladı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TİESF ile TFF arasında istişare toplantısı

TİESF ile TFF arasında istişare toplantısı

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Alkın Kalkavan: EURO 2020'ye gitmek istiyoruz

Alkın Kalkavan: EURO 2020'ye gitmek istiyoruz

VAR'la ilgili yeni karar: Elle oynamada pozisyonlar izlenmeyecek

VAR'la ilgili yeni karar: Elle oynamada pozisyonlar izlenmeyecek 

Sıradaki Haber