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24.10.2019 - 16:42 |

UEFA'dan Fransa'ya para cezası

EURO 2020 elemelerinde Türkiye ile aynı grupta yer alan Fransa’ya UEFA’dan sürpriz bir para cezası kesildi. Maviler, 20 bin euroluk ceza verildi

 

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

EURO 2020 elemeleri grubunda A Milli Futbol Takımımızın ardından ikinci sırada bulunan Fransa’ya sürpriz bir ceza geldi. Fransa basınında yer alan haberlerde, UEFA’nın Fransa’ya 7 Eylül’de oynanan Arnavutluk maçı nedeniyle para cezası verdiği bildirildi.

Karşılaşma öncesi seremonide Arnavutluk’un milli marşının yanlış çalınması nedeniyle Fransa’nın 20 bin euroluk para cezasına çarptırıldığı aktarıldı. Fransa’nın 4-1 kazandığı maç sonrası Arnavutluk cephesi yanlış marş nedeniyle tepki göstermiş, hem Fransa Futbol Federasyonu hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hem de Fransa’nın teknik direktörü Didier Deschamps, özür dilemişti.

UEFAdan Fransaya para cezası

 

 

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