UEFA'dan Fransa'ya para cezası

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

EURO 2020 elemeleri grubunda A Milli Futbol Takımımızın ardından ikinci sırada bulunan Fransa’ya sürpriz bir ceza geldi. Fransa basınında yer alan haberlerde, UEFA’nın Fransa’ya 7 Eylül’de oynanan Arnavutluk maçı nedeniyle para cezası verdiği bildirildi.

Karşılaşma öncesi seremonide Arnavutluk’un milli marşının yanlış çalınması nedeniyle Fransa’nın 20 bin euroluk para cezasına çarptırıldığı aktarıldı. Fransa’nın 4-1 kazandığı maç sonrası Arnavutluk cephesi yanlış marş nedeniyle tepki göstermiş, hem Fransa Futbol Federasyonu hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hem de Fransa’nın teknik direktörü Didier Deschamps, özür dilemişti.