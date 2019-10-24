24.10.2019 - 16:42 |
UEFA'dan Fransa'ya para cezası
EURO 2020 elemelerinde Türkiye ile aynı grupta yer alan Fransa’ya UEFA’dan sürpriz bir para cezası kesildi. Maviler, 20 bin euroluk ceza verildi
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
EURO 2020 elemeleri grubunda A Milli Futbol Takımımızın ardından ikinci sırada bulunan Fransa’ya sürpriz bir ceza geldi. Fransa basınında yer alan haberlerde, UEFA’nın Fransa’ya 7 Eylül’de oynanan Arnavutluk maçı nedeniyle para cezası verdiği bildirildi.
Karşılaşma öncesi seremonide Arnavutluk’un milli marşının yanlış çalınması nedeniyle Fransa’nın 20 bin euroluk para cezasına çarptırıldığı aktarıldı. Fransa’nın 4-1 kazandığı maç sonrası Arnavutluk cephesi yanlış marş nedeniyle tepki göstermiş, hem Fransa Futbol Federasyonu hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hem de Fransa’nın teknik direktörü Didier Deschamps, özür dilemişti.