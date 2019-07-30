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30.07.2019 - 14:50| İSTANBUL (AA)

UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i Avrupa Ligi'ndeki Linfield-Torshavn maçında görevlendirdi.

UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev

 

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halil Umut Meler, Kuzey İrlanda'nın Linfield ile Faroe Adaları'nın Torshavn takımları arasında 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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