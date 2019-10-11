Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler Süper LigUEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
11.10.2019 - 12:33 | | İSTANBUL (AA)

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 6. Grup'ta 15 Ekim Salı günü Karadağ ile İspanya arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Öte yandan, UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 6. Grup'ta 15 Ekim Salı günü Kuzey Makedonya ile Kazakistan arasında oynanacak maçta görevlendirildi.

 

Fernando Muslera UEFA’ya özel açıklamalarda bulundu
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cenk Tosun: "Ölüm-kalım maçıydı"

Cenk Tosun: "Ölüm-kalım maçıydı"

Şenol Güneş: "Sahamızda biraz zorlandığımız bir gerçek"

Şenol Güneş: "Sahamızda biraz zorlandığımız bir gerçek"

Merih Demiral: "EURO 2020'ye gideceğiz"

Merih Demiral: "EURO 2020'ye gideceğiz"

Hakan Çalhanoğlu: "Bu galibiyet Mehmetçiklerimize armağan olsun"

Hakan Çalhanoğlu: "Bu galibiyet Mehmetçiklerimize armağan olsun"

Sıradaki Haber