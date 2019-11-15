MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEuro 2020 HaberleriUEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
15.11.2019 - 14:22 | | İSTANBUL (İHA)

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda oynanacak Liechtenstein ile Bosna Hersek maçında düdük çalacak.

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'nın Liechtenstein ile Bosna Hersek takımları arasında 18 Kasım 2019 Pazartesi günü oynanacak UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu müsabakasını yöneteceği belirtildi.

Liechtenstein'ın Vaduz şehrindeki Rheinpark Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

    Marcelo fırtınasının 12. yılı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Manchester United'ta hedef Mandzukic

    Manchester United'ta hedef Mandzukic

    Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman özel çocukları ziyaret etti

    Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman özel çocukları ziyaret etti

    Altınordu eksik çalışıyor

    Altınordu eksik çalışıyor

    De Colo, THY Avrupa Ligi'nde "son 10 yılın en iyileri"ne aday

    De Colo, THY Avrupa Ligi'nde "son 10 yılın en iyileri"ne aday

    Sıradaki Haber