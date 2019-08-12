UEFA’dan iki özel davet

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile, Avrupa Ligi’nin şampiyonu Chelsea arasında İstanbul’da oynanacak karşılaşmayı iki kadın hakem, UEFA’nın özel davetlisi olarak izleyecek. Vodafone Park’taki mücadele için kadın hakem Stephanie Frappart başhakem olarak atanırken, iki yardımcısı da kadın hakemlerden belirlenmişti.

UEFA, son dönemde cinsiyetçi davranışların kurbanı olan iki İtalyan hakemi İstanbul’a davet etti. Annalisa Moccia ve Giulia Nicastro’nun özel olarak davet edildiği ve karşılaşmayı yerinde izleyecekleri kaydedildi. İki İtalyan hakemin davetinin, onların nezdinde tüm kadın hakemlere destek için gerçekleştirildiği ifade edildi.

22 yaşındaki kadın hakem Giulia Nicastro, geçtiğimiz Mayıs ayında yönettiği maçta 14 yaşındaki oyuncunun tacizine uğramıştı.