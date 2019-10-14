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14.10.2019 - 14:25 |

UEFA’dan ‘iptal’ açıklaması

Fransız bazı politikacılar Fransa-Türkiye maçının iptal edilmesi için başvuruda bulunurken, UEFA konuyla ilgili bir açıklama yaparak kararını duyurdu.

UEFA’dan ‘iptal’ açıklaması

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fransa ile Türkiye arasında bu gece oynanacak EURO 2020 eleme maçını iptal etmek isteyenler olduğu ortaya çıktı. Son günlerdeki gergin ortamı gerekçe olarak gösteren bazı Fransız politikacıların, mevcut jeopolitik bağlam nedeniyle maçın iptal edilmesini talep ettikleri ortaya çıktı.

'Planlandığı şekilde oynanacak'

Huffingtonpost Fransa, konuyla ilgili olarak UEFA yetkililerine ulaşarak görüşlerini aldı. UEFA’dan kendilerine yapılan açıklamada “Fransa ile Türkiye arasındaki Avrupa Şampiyonası ilimi maçı, bu akşam planlandığı şekilde yapılacaktır” denildi.

Hannover'deki maç iptal edilmişti 

UEFA’nın maç iptali kararına çok nadir olarak başvurduğu, bunun için çok ciddi somut durumlar olması gerektiği kaydedildi. 2015’te Paris’te gerçekleşen terör saldırılarının ardından Almanya ile Hollanda arasında Hannover’de yapılacak karşılaşmanın saldırı korkusuyla iptal edildiğine dikkat çekildi.

 

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