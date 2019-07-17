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17.07.2019 - 15:35

UEFA'dan OÄŸuz Sarvan, Murat Ilgaz ve Öztürk'e görev

UEFA, OÄŸuz Sarvan ile Murat Ilgaz'Ä± UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§larÄ±nda gÃ¶zlemci olarak gÃ¶revlendirdi. TÃ¼rk hakem Ãœmit Ã–ztÃ¼rk ise Finlandiya'nÄ±n RoPS ile Ä°skoÃ§ya'nÄ±n Aberdeen takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda yarÄ±n oynanacak maÃ§ta gÃ¶revlendirdi.

UEFA'dan OÄŸuz Sarvan, Murat Ilgaz ve Öztürk'e görev

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶reÂUEFA gÃ¶zlemcisi OÄŸuz Sarvan, Bosna Hersek'in Zrinjski ile Makedonya'nÄ±n AkademijaÂ  Pandev takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda yarÄ±n oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rÃ¶vanÅŸÂ  maÃ§Ä±nda gÃ¶rev yapacak.

Bosna Hersek'in Mostar ÅŸehrindeki Gradski Mostar Stadyumu'ndaÂ  oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma TSÄ° 20.00'da baÅŸlayacak.

Murat Ilgaz ise Romanya'nÄ±n Universitatea Craiova ile Azerbaycan'Ä±nÂ  Sabail takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda yine yarÄ±n oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turuÂ  rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda gÃ¶rev alacak.

KarÅŸÄ±laÅŸma TSÄ° 19.00'da Romanya'nÄ±n Craiova ÅŸehrindeki Ion OblemencoÂ  Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA'dan Ãœmit Ã–ztÃ¼rk'e gÃ¶revÂ Â 

UEFA, TÃ¼rk hakem Ãœmit Ã–ztÃ¼rk'Ã¼ UEFA Avrupa Ligi 1.Â  eleme turunda Finlandiya'nÄ±n RoPS ile Ä°skoÃ§ya'nÄ±n Aberdeen takÄ±mlarÄ± arasÄ±ndaÂ  yarÄ±n oynanacak maÃ§ta gÃ¶revlendirdi.

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶reÂ  Ãœmit Ã–ztÃ¼rk, yarÄ±n RoPS ile Aberdeen arasÄ±nda Finlandiya'da oynanacak UEFA AvrupaÂ  Lig 1. eleme turu rÃ¶vanÅŸ mÃ¼cadelesini yÃ¶netecek.

Rovaniemi ÅŸehrindeki Rovaniemen Keskuskentta StadÄ±'nda TSÄ° 19.00'daÂ  baÅŸlayacak mÃ¼sabakada, Ãœmit Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Ä°brahim Ã‡aÄŸlar Uyarcan veÂ  Osman GÃ¶khan Bilir yapacak. MÃ¼sabakanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemi ise Koray GenÃ§erlerÂ  olacak.

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