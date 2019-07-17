TÃ¼rkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶reÂUEFA gÃ¶zlemcisi OÄŸuz Sarvan, Bosna Hersek'in Zrinjski ile Makedonya'nÄ±n AkademijaÂ Pandev takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda yarÄ±n oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rÃ¶vanÅŸÂ maÃ§Ä±nda gÃ¶rev yapacak.

Bosna Hersek'in Mostar ÅŸehrindeki Gradski Mostar Stadyumu'ndaÂ oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma TSÄ° 20.00'da baÅŸlayacak.

Murat Ilgaz ise Romanya'nÄ±n Universitatea Craiova ile Azerbaycan'Ä±nÂ Sabail takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda yine yarÄ±n oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turuÂ rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda gÃ¶rev alacak.

KarÅŸÄ±laÅŸma TSÄ° 19.00'da Romanya'nÄ±n Craiova ÅŸehrindeki Ion OblemencoÂ Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA'dan Ãœmit Ã–ztÃ¼rk'e gÃ¶revÂ Â

UEFA, TÃ¼rk hakem Ãœmit Ã–ztÃ¼rk'Ã¼ UEFA Avrupa Ligi 1.Â eleme turunda Finlandiya'nÄ±n RoPS ile Ä°skoÃ§ya'nÄ±n Aberdeen takÄ±mlarÄ± arasÄ±ndaÂ yarÄ±n oynanacak maÃ§ta gÃ¶revlendirdi.

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶reÂ Ãœmit Ã–ztÃ¼rk, yarÄ±n RoPS ile Aberdeen arasÄ±nda Finlandiya'da oynanacak UEFA AvrupaÂ Lig 1. eleme turu rÃ¶vanÅŸ mÃ¼cadelesini yÃ¶netecek.

Rovaniemi ÅŸehrindeki Rovaniemen Keskuskentta StadÄ±'nda TSÄ° 19.00'daÂ baÅŸlayacak mÃ¼sabakada, Ãœmit Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Ä°brahim Ã‡aÄŸlar Uyarcan veÂ Osman GÃ¶khan Bilir yapacak. MÃ¼sabakanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemi ise Koray GenÃ§erlerÂ olacak.

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