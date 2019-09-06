Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerUefa Avrupa LigiUEFA'dan Oğuz Sarvan ve Erol Ersoy'a görev
06.09.2019 - 15:11| İSTANBUL (AA)

UEFA'dan Oğuz Sarvan ve Erol Ersoy'a görev

UEFA, Türk gözlemciler Oğuz Sarvan ve Erol Ersoy'u, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirdi.

UEFA'dan Oğuz Sarvan ve Erol Ersoy'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oğuz Sarvan, Macaristan ile Slovakya arasında 9 Eylül Pazartesi günü oynanacak müsabakada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Groupama Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

Erol Ersoy ise aynı gün Polonya ile Avusturya arasında Polonya'nın başkenti Varşova'da Narodowy Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada görev alacak.

 

Günün Detayı | 'Falcao ya Ortega gibi olacak ya da Drogba gibi olacak'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Naim Süleymanoğlu'nun film ve kitap tanıtım toplantısı yapıldı

Naim Süleymanoğlu'nun film ve kitap tanıtım toplantısı yapıldı

Kasımpaşa'a iki eksik

Kasımpaşa'a iki eksik

Diaby ilk kez antrenmana çıktı! Arkadaşlarıyla tanıştı...

Diaby ilk kez antrenmana çıktı! Arkadaşlarıyla tanıştı...

Fenerbahçe'de neşeli antrenman

Fenerbahçe'de neşeli antrenman

Sıradaki Haber