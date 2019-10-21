UEFA'dan SÄ±rbistan'a seyircisiz oynama cezasÄ±

UEFA, 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri'nde Portekiz ile oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada taraftarlarÄ±nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± tezahÃ¼ratlarÄ± nedeniyle SÄ±rbistan'a biri ertelemeli olmak Ã¼zere iki maÃ§ seyircisiz oynama cezasÄ± verdi.

UEFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 7 EylÃ¼l'de Belgrad'da oynanan ve Portekiz'in 4-2 kazandÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada ev sahibi taraftarlarÄ±n Ä±rkÃ§Ä± tezahÃ¼ratlarÄ± sebebiyle SÄ±rbistan'a iki maÃ§ seyircisiz oynama cezasÄ± verildiÄŸi bildirildi. AÃ§Ä±klamada, bir maÃ§lÄ±k cezanÄ±n bir yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na ertelendiÄŸi belirtildi.

AyrÄ±ca sahaya taraftar girmesi ve meÅŸale yakÄ±lmasÄ± nedeniyle SÄ±rbistan Futbol Federasyonunun 33 bin 250 avro para cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ± da ifade edildi.

SÄ±rbistan'Ä±n EURO 2020 Elemeleri B Grubu'nda LÃ¼ksemburg'u 14 KasÄ±m'da konuk edeceÄŸi karÅŸÄ±laÅŸma, seyircisiz oynanacak.

B Grubu'nda 6 maÃ§ta 10 puan toplayan SÄ±rbistan, bir maÃ§ fazlasÄ± bulunan Ukrayna'nÄ±n 9, Portekiz'in ise bir puan gerisinde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada bulunuyor.

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