UEFA'dan Türk hakemlere görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Estonya'nın Flora Tallinn ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek ise İsveç'in FC Norrköping ile Letonya'nın Liepaja takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

İsveç'in Norrkoping şehrindeki Norrköpings Idrottsparken Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan da Belarus'un FC Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka'nın Esbjerg fB takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Belarus'un Soligorsk şehrindeki Stroitel Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada, Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, İsviçre'nin FC Luzern ile Faroe Adaları'nın KÍ Klaksvík takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu müsabakasını yönetecek. İsviçre'nin Luzern şehrindeki Swissporarena Stadyumu'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.