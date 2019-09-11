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11.09.2019 - 15:06| İSTANBUL (AA)

UEFA'nın anketinde Babel birinci oldu

Galatasaraylı Ryan Babel, UEFA'nın "Şampiyonlar Ligi'nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak" anketinde en çok oyu alan isim oldu.

UEFA'nın anketinde Babel birinci oldu

 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından dün başlatılan ankette Hollandalı yıldızın yanı sıra Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Aaron Ramsey (Juventus) ve Kostas Manolas (Napoli) yer aldı.

Toplam 46 bin 579 takipçinin katıldığı ankette 32 yaşındaki Babel, oyların yüzde 65'ini aldı. Icardi yüzde 21, Ramsey yüzde 9, Manolas da yüzde 5 oy oranıyla sarı-kırmızılı futbolcuyu takip etti.

 

 

 

  

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