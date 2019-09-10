UEFA'nın anketinde Babel de var

UEFA, "Şampiyonlar Ligi'nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak" anketinde Galatasaraylı Ryan Babel'e de yer verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından başlatılan ankette Babel'in yanı sıra Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Aaron Ramsey (Juventus) ve Kostas Manolas (Napoli) yer aldı.

Anketin sonuçları yarın belli olacak.