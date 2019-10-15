UEFA'ya İstanbul başvurusu

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler



2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da gerçekleştirilecek. Avrupa’nın kulüpler düzeyinde en büyüğünü belirleyecek olan organizasyonda son söz 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda söylenecek.

Ancak konuyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. İtalyan haber ajansı ANSA, İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora’nın UEFA’ya bir mektup yazdığını ve final maçının İstanbul’da yapılması kararının gözden geçirilmesini talep ettiğini duyurdu. Bu talebe gerekçe olarak Suriye’deki karışıklıklar gösterildi.

UEFA’dan yanıt geldi

UEFA Asbaşkanı Michele Uva, konuyla ilgili açıklama yaptı. İstanbul ile yapılan çağrıları göz önünde bulunduracaklarını belirten Uva “Sporun özerkliği ve bağımsızlığına tüm saygımızla üzerimize düşeni yapacağız. Ancak biz Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, devletler, diplomasiler, elçiler ya da diğer siyasi kurumların yerine geçemeyiz. UEFA kararları, UEFA yönetim kurulu ve başkanla birlikte alınır” dedi.

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