Ufuk İskender: "Türk futbolundaki kalkınma genç hocalarla olacak"

Tecrübeli futbol adamı Teknik Direktör Ufuk İskender Milliyet Ege'ye konuştu.

'Türk futbolunda sahne genç hocaların'

16 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde Vefaspor, İstanbulspor, Orduspor ve Kasımpaşa gibi köklü kulüplerin formasını giydikten sonra İstanbulspor, Medipol Başakşehir, Siirtspor, Orduspor, Anadolu Üsküdar, Karşıyaka ve son olarak da Karadeniz Ereğli Belediyespor'u çalıştıran deneyimli Teknik Direktör Ufuk İskender, ülkemiz futbolunda yeni bir soluk olan ve Ege kulüplerinin de dümenlerinde yer alan genç teknik adamları değerlendirdi.

Uzun yıllar futbolculuk hayatı ile Türk futboluna hizmet veren, oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra ise antrenörlük ve teknik direktörlük görevleriyle de futbola katkı vermeyi sürdüren Ufuk İskender, Milliyet Ege Spor'a samimi açıklamalar yaptı. Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş'a Ege'deki futbol kulüplerinin de teknik direktörlük koltuklarında oturan genç isimleri değerlendiren İskender, "Gençlik her zaman dinamikliği de beraberinde getirir. Yeniliği ve tazeliği futbol adına yakalamak da çok önemlidir" diye konuştu.

'Hocalık zor iş'

Tecrübeli çalıştırıcı İskender, "Türk futboluna uzun yıllar futbolcu olarak hizmet ettim. Çeşitli kulüplerde oynadım. Sonrasında da hoca olarak genç ve yeni yeteneklerin önlerini açıktım. Türkiye’de antrenörlük yapmak bir hayli zor. Kariyerine bakılmadan yaşanan kayıplardan sonra fatura hocalara kesiliyor. Ne zaman kovulacaklarını düşünüyorlar. Eğer bir teknik adam güçsüzse mukavelesi de güçsüz oluyor" dedi. Göztepe'nin başındaki İlhan Palut'un, Altay'ın başındaki Ali Tandoğan'ın ve Ekol Göz Menemenspor'un başındaki Cenk Laleci'nin İzmir futbolu adına önemlerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı İskender, "Türk futbolunun parlayan yıldızları genç teknik adamlar, kulüplerimizin de onlara güvenip desteklemesi ile son zamanlarda ön planda tutuluyor. Böyle olmaması için hiçbir sebep yoktu. Onlara güvenen yöneticiler ve inanan taraftarlar olduğu sürece, Türk futbolu adına olan üretkenlik de artacaktır. Bu durum futbolumuzda kalkınmanın hazırlayıcısı olacaktır. Bu sebepten ben Türk futbolundaki kalkınmanın, genç hocalarla olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

'Büyük adımların öncüsü olacaklar'

Göztepe'de dümene geçen İlhan Palut'u, Balıkesirspor'dan ayrılarak yoluna Altay'da devam eden Ali Tandoğan'ı, yakaladığı fırsatları kendisi ve takımı adına en iyi şekilde değerlendiren Ekol Göz Menemenspor'un genç teknik adamı Cenk Laleci'yi imrenerek takip ettiğini belirten Ufuk İskender, "Kulüplerinin başında en doğru işleri yapmaya çalışan bu genç adamlar, Türk futbolunda marka değerini yukarı çekeceklerdir. Takımları başlarında kısa zamanda elde ettikleri başarılar ise bu başarının teminatı niteliğindedir. Sonuç her ne olursa olsun mutlaka bu genç adamların desteklenmesi, kabul görmesi, fırsat yakalaması önemlidir. Yenilikleri takip eden ve gelenekçi yaklaşımlardan uzak genç beyinler, futbol adına da büyük adımların atılmasındaki öncüdür" dedi.

'Geçmişi iyi analiz etmeliler'

Geçmiş dönemlerde yaşadığı anılarından da bahseden tecrübeli çalıştırıcı İskender, "Bunca zaman gerçek heyacana sahip ne müsabakalar izledik. Taraftarı olduğumuz takım için birçok maçta gözyaşı döktük. Elbette teknik adamlarımız her zaman önemliydi, önemli olmaya da devam edecek. Sahadaki futbolu kenardan yaşayarak takip eden teknik direktörler futbola tat katmaktadır. İşini profesyonel yaptığını söyleyen ve bulunduğu camianın havasına giremeyen teknik adamlar, sahada en iyi işleri de ortaya koysalar hep bir eksik kalıyorlar. Futbol bir his oyunudur. Ben bizim dönemimizdeki Ahmet Suat'ın, Özkan Sümer'in, Brian Birch'in, Branko Stankovic'in, Veselinovic'in, Ömer Agıç'ın, Metin Türel'in veya Yılmaz Gökdel'in gönderilme kaygısıyla müsabakaya hazırlandığını hatırlamıyorum. Gündemi kendilerinin ismiyle meşgul edip kulüplerinin üstüne çıkarak gündem yaratmaya çalıştıklarına şahit olmadım. Yeni teknik adamlarımız, eski günleri iyi analiz edip doğru dersleri çıkarmalılar. Geleceklerine yön verirken ve daha iyisi için çalışabilecekken, kendi önlerine geçmemeliler" diye konuştu.