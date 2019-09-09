A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ± BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ufuk SarÄ±ca, 2019 FIBA DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n son maÃ§Ä±nda Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmelerine raÄŸmen olimpiyat elemelerine katÄ±lma hakkÄ±nÄ± elde etmenin mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

SarÄ±ca, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, turnuvadaki son maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Yeni Zelanda iyi savunma yaptÄ±. HÃ¼cumda biz de karÅŸÄ±lÄ±k verdik. BaÅŸa baÅŸ mÃ¼cadele geÃ§ti. Bizim hedefimiz vardÄ±, olimpiyat elemelerine katÄ±lmak, bunu baÅŸardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in mutluyuz." dedi.

Yeni Zelanda karÅŸÄ±sÄ±na Ã¼Ã§ oyuncudan yoksun Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden SarÄ±ca, "Yorgunduk, herkes yorgundu. ÃœÃ§ oyuncumuzun yokluÄŸunda sahaya Ã§Ä±ktÄ±k. 9 kiÅŸi sahaya Ã§Ä±kmak zorunda kaldÄ±k. FIBA bu kuralÄ± deÄŸiÅŸtirmeli." ifadelerini kullandÄ±.Â

Yeni Zelanda hÃ¼cumunda neden faul yapmadÄ±klarÄ± sorusunu yanÄ±tlayan SarÄ±ca, "TakÄ±m yorgundu. Molada konuÅŸtuk ama Cedi Osman yapamadÄ±. Yapacak bir ÅŸey yok." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

OyuncularÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸleri

Milli takÄ±mÄ±n skorer oyuncularÄ±ndan Cedi Osman, DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± maÄŸlubiyetle bitirmenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Kazanmaya yakÄ±ndÄ±k maalesef 9 kiÅŸiyle sahaya Ã§Ä±ktÄ±k. Ã‡ok Ã¶nemli Ã¼Ã§ oyuncudan yoksun oynadÄ±k ve 40 dakika boyunca sÃ¼rekli aynÄ± enerjiyle oynamak Ã§ok zor. Ama bu takÄ±mla gurur duyuyorum. BugÃ¼n az kiÅŸi olmamÄ±za raÄŸmen iyi basketbol oynadÄ±k. Savunma aÃ§Ä±sÄ±ndan Yeni Zelanda Ã§ok yÃ¼ksek yÃ¼zdeyle oynayan takÄ±m ama biz de Ã§ok skor Ã¼rettik. MaÃ§Ä± kaybeden biz olduk, turnuvayÄ± galibiyetle kapatmak isterdik."

Oyunculardan Melih MahmutoÄŸlu ise olimpiyat elemelerine katÄ±lma hedefine ulaÅŸmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, "ÃœÃ§ eksikle oynadÄ±k. Eksiklere raÄŸmen iyi savaÅŸtÄ±k. Yeni Zelanda farklÄ± basketbol oynayan takÄ±m. SonuÃ§ta iÅŸin meyvesini almak Ã¶nemliydi. TÃ¼m arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n eline koluna saÄŸlÄ±k. Daha iyi yerlerde olmak isterdik ama olmadÄ±. Ufak tefek hatalar bizi buralara getirdi. GeÃ§miÅŸten dersler alÄ±p daha iyisini yapacaÄŸÄ±z. Bu oyuncularla olduÄŸum iÃ§in mutluyum, daha gÃ¼zel iÅŸler yapacaÄŸÄ±mÄ±za eminim." diye konuÅŸtu.

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