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22.12.2019 - 11:44 | | İZMİR (AA)

Ufuk Sarıca performanstan memnun

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 82-68 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, dirençlerinin ve oyun anlayışlarının arka arkaya galibiyet almalarını sağladığını ifade etti.

Ufuk Sarıca performanstan memnun

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 82-68 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, dirençlerinin ve oyun anlayışlarının arka arkaya galibiyet almalarını sağladığını ifade etti.

Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen'in ardından Beşiktaş Sompo Sigorta'yı, FIBA Erkekler Kupası'nda da Enisey'i mağlup ettiklerini hatırlattı.

Bir hafta içinde oynadıkları bu karşılaşmaların sert geçtiğini belirten Sarıca, şunları kaydetti: "Mutluyum. Direncimiz ve oyun anlayışımız arka arkaya maçlar kazanmamızı sağlıyor. Aslında baktığınızda bugün Beşiktaş Sompo Sigorta’nın sıralamadaki yeri bizi aldatmasın. Ligin iyi kadrolarından birine ve iyi bir koça sahipler. Özellikle ribauntlarda büyük fark yarattık ve savunma kısmında da çok iyiydik. 11. galibiyetimizi alarak zirvedeki yerimizi koruyoruz. Camiamız, takımımız, sponsorumuz ve taraftarımız ile beraber bu sezonki yükselişimizi sürdürüyoruz. Salona gelip bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Ligin 13. haftasında 11. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, 29 Aralık Pazar günü deplasmanda OGM Ormanspor'la karşılaşacak.

 

 

 

 

 

 

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