Ufuk Sarıca: Tarihi bir galibiyet alacaktık

Basketbol Dünya Kupası'nda ABD'ye 93-92 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ufuk Sarıca maçın ardından konuştu. Çok üzgün olduğunu belirten Sarıca, "Tarihi bir galibiyet alacaktık, yine de konuştuklarımızı sahaya yansıtmak güzeldi" dedi.

İşte Sarıca'nın açıklamaları:

Çok üzgünüm yani bir sürü maç kaybediliyor, kazanılıyor ama böyle bir günde ABD'ye karşı hak ettiğimiz galibiyeti almak istiyorduk. Bizim için, buradaki takımdan bahsetmiyorum sadece gelişime açık bir takımdan kuruluyoruz.

Tarihi bir galibiyet alacaktık. Faulü kaçıran Cedi 24, Furkan 22-23 yaşında. Bunlar da sahada bir yerlere yansıyor. Yine de konuştuklarımızı sahaya yansıtmak güzeldi.

Japonya maçına göre daha rahattık. ABD ile oynuyorsunuz, kaybetseniz bile sıkıntınız olmuyor. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor diyorum ben oyunculara. Bunlar hep bir görüntü göstergedir.