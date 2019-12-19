Ufuk SarÄ±ca'dan liderlik yorumu

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ± 2. tur L Grubu ikinci maÃ§Ä±nda Rus ekibi Enisey'i 85-74 maÄŸlup eden PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ufuk SarÄ±ca, rakiplerinin kendilerini zorlamasÄ±na raÄŸmen asla geri adÄ±m atmadan mÃ¼sabakayÄ± kazandÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

SarÄ±ca, basketbol ÅŸubesinin internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Enisey karÅŸÄ±sÄ±nda direnÃ§li bir oyun ortaya koyduklarÄ±nÄ± belirtti.

Gruptaki sÄ±ralama iÃ§in Ã¶nemli bir galibiyet aldÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan SarÄ±ca, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "Ä°yi bir takÄ±mla oynadÄ±k. Enisey kupanÄ±n en iyi 2-3 takÄ±mÄ±ndan bir tanesi ve Ã§ok tecrÃ¼beli oyunculara sahipler. Rakibimiz Enisey bizi zaman zaman zorladÄ± ama asla geri adÄ±m atmayan, pes etmeyen bir takÄ±m vardÄ± sahada. Sezon baÅŸÄ±ndan beri bu durum bÃ¶yle, tabii ki Ã§ok mutluyum. Grup sÄ±ralamasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bir galibiyet elde ettik. BÃ¼tÃ¼n oyuncularÄ±mÄ± arka arkaya aldÄ±klarÄ± galibiyetlerden Ã¶tÃ¼rÃ¼ kutlamak istiyorum."

FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ±'nda birinci turdan itibaren Ã¼st Ã¼ste 7. galibiyetini alan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, ikinci turdaki L Grubu'nun ikinci haftasÄ±nÄ± da lider tamamladÄ±. YeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip gruptaki 3. maÃ§Ä±nÄ± 8 Ocak 2020'de Ä°stanbul'da diÄŸer TÃ¼rk temsilcisi BahÃ§eÅŸehir Koleji ile oynayacak.

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 21 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta'yÄ± konuk edecek.

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