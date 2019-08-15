Uğurcan Çakır: "Hakeme biraz isyan ettim"

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sparta Prag'ı 2-1 yenerek play-off turuna yükselen Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

"Rakibin kalecisi de iyi performans sergiledi"

"Taraftarımızın önünde çok iyi oynuyoruz, onlar bize ekstra güç veriyor. Daha çok gol de atabilirdik. Rakibin kalecisi de iyi performans sergiledi. Onu da tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyetle buradan ayrılıyoruz."

"Hakeme biraz isyan ettim"

“Maçın sonuna 7 dakika eklendiğini gördüğümde hakeme biraz isyan ettim ancak arkadaşlarım zamanı güzel eritti. Birlikte oynadıkça daha iyi bir takım olacağız.”