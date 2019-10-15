Uğurcan Çakır: "Ne mutlu Türküm diyene"

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8inci maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı oyuncularından Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mücadelenin ardından Milli takım oyuncularının asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaşan genç file bekçisi, Fransa'dan ülkemize güzel bir sonuçla dönüyoruz. Takım arkadaşlarımı, ağabeylerimi mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bize Fransada destek olan, Türkiyeden de dua gönderen herkese teşekkürler. Ne mutlu Türk'üm diyene ifadelerini kullandı.