Uğurcan şampiyonluk istiyor

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Uğurcan, Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yapacakları maçın önemine değindi.

Cezalı olması sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyeceğini hatırlatan milli kaleci, "Gerçekten çok iyi bir çıkışımız var. Takımda iyi bir arkadaşlık var. Hocalarımız da çok iyi. Bu durum sahaya yansıyor. Her maça teker teker bakıp her maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendisini geliştirmek için çok çalıştığını belirten Uğurcan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili olarak şöyle konuştu: "Böyle bir şampiyonada olmak her Türk futbolcunun isteyeceği bir şey. Ben de gerçekten çok mutluyum. Forma şansı gelse de gelmese de çok güzel bir durum. Orada olmak bile tüylerimi diken diken ediyor. Çok mutluyum. Ülkemize güzel başarılar yaşattık ama burada bitmedi. Orada başarılı olacağımıza da inanıyorum."

Uğurcan, isminin Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile geçmesinin hatırlatılması üzerine ise "Bu durum benim öz güvenimi artırıyor ama açıkçası bunlara çok bakmıyorum. Futboluma yansıdığını düşünüyorum. Transfer konusu şu anda gündemimde yok. Trabzonspor'un başarısına odaklanmış durumdayım." diyerek sözlerini tamamladı.