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27.07.2019 - 13:45| Mustafa KÃ–PRÃœLÃœ / Ä°ZMÄ°R, (DHA)

UlaÅŸ Zengin, GaziÅŸehir Gaziantep'te

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen genÃ§ savunmacÄ± UlaÅŸ Zengin, yeni sezon Ã¶ncesi SÃ¼per Lig'in yeni temsilcisi GaziÅŸehir Gaziantep'e transfer oldu.Â

UlaÅŸ Zengin, GaziÅŸehir Gaziantep'te

Siyah-beyazlÄ± formayÄ± geÃ§en sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nda kaparak yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± parlatan 21 yaÅŸÄ±ndaki savunmacÄ±nÄ±n 400 bin Euro bonservis bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Gaziantep ekibine transfer edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Bir dÃ¶nem Galatasaray'Ä±n da listesinde yer alan UlaÅŸ, geÃ§en sezon 1inci Lig'de 14 mÃ¼sabakada gÃ¶rev aldÄ±. Bu geliÅŸme Ã¼zerine teknik heyet defansa takviye yapmak iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±.

Savunmada gÃ¶sterdiÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± performansla tÃ¼m dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken UlaÅŸ, Altay'Ä±n son dÃ¶nemde yetiÅŸtirip TÃ¼rk futboluna armaÄŸan ettiÄŸi ender oyunculardan biri oldu. Ä°zmir temsilcisinde geÃ§en sezon devre arasÄ±nda Ã¶n libero Atakan, 1 milyon TL'ye OsmanlÄ±spor'a transfer olmuÅŸ ancak BaÅŸkent ekibinde 1'inci Lig'de yeterli sÃ¼re bulamamÄ±ÅŸtÄ±. Son 10 yÄ±lda Altay'Ä±n yetiÅŸtirdiÄŸi eski futbolculardan Okay YokuÅŸlu Ä°spanya ekibi Celta Vigo'da oynarken, AytaÃ§ Kara, Musa Ã‡aÄŸÄ±ran, Mehmet Sak, Ali ÅžaÅŸal gibi isimler de SÃ¼per Lig'de gÃ¶rev alÄ±yor.

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