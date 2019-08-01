Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGazişehir GaziantepsporUlaş Zengin resmen Gazişehir Gaziantep'te!
01.08.2019 - 15:07

Ulaş Zengin resmen Gazişehir Gaziantep'te!

Gazişehir Gaziantep, son olarak Altay forması giyen Ulaş Zengin ile 5 yıllık anlaşmaya vardı

Ulaş Zengin resmen Gazişehir Gaziantep'te!

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Altay forması giyen genç yıldız adayı Ulaş Zengin ile 5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Ulaş Zengin'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

ULAŞ ZENGİN KİMDİR?

25 Haziran 1997 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ulaş, futbola Altay takımında başladı. Yaklaşık beş sezondur siyah-beyazlı ekibin formasını giyen genç yıldız adayı stoper mevkisinde forma giyiyor. Yüksek hızı ve ayaklarına hakimiyetiyle adından söz ettiren Ulaş Zengin, 68 kez resmi müsabakalarda forma giydi. 22 yaşındaki futbolcu, özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yeni transferimiz Ulaş Zengin, önümüzdeki 5 yıl boyunca armamızın başarısı için ter dökecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Gazişehir'de Bony ve Fabri sesleri!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ozan Tufan'dan tribünlere forma jesti
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Dünyaca ünlü golcüyü duyurdular! Yıllık 3 milyon euro...
Quaresma'dan rövaşata şov!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pınar Eren Atasever VakıfBank'ta

Pınar Eren Atasever VakıfBank'ta

Birsel Vardar'dan 'çubuklu'ya veda...

Birsel Vardar'dan 'çubuklu'ya veda...

Beşiktaş'ta Ljajic ve Dorukhan antrenmana katılmadı

Beşiktaş'ta Ljajic ve Dorukhan antrenmana katılmadı

Başakşehir'den sürpriz hamle! 3.5 milyon euroya iki oyuncu...

Başakşehir'den sürpriz hamle! 3.5 milyon euroya iki oyuncu...

Sıradaki Haber