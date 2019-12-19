ULEB Avrupa KupasÄ±'nda gruplar belli oldu

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ULEB Avrupa KupasÄ±'nda son 16 turunda gruplar belli oldu.

Normal sezonda altÄ±ÅŸarlÄ± 4 grupta mÃ¼cadele eden takÄ±mlardan, gruplarÄ±nda ilk 4 sÄ±rayÄ± alan ekipler adlarÄ±nÄ± son 16 turuna yazdÄ±rdÄ±.Â Organizasyonda TÃ¼rkiye'yi temsil eden Galatasaray DoÄŸa Sigorta, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen ve TOFAÅž, son 16 turuna yÃ¼kselmeyi baÅŸardÄ±.

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka, E Grubu'nda Ä°talya'dan Segafredo Virtus, aynÄ± Ã¼lkeden Dolomiti Energia ve SÄ±rbistan'dan Partizan NIS ile eÅŸleÅŸti.Â Galatasaray, G Grubu'nda Rusya'dan UNICS Kazan, Fransa'dan Monaco ve Litvanya'dan Rytas ile mÃ¼cadele edecek.Â

TOFAÅž ise H Grubu'nda Ä°spanya'dan Unicaja Malaga ve Joventut, Andorra'dan MoraBanc ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

StatÃ¼

Bu turda takÄ±mlar dÃ¶rderli 4 gruba ayrÄ±ldÄ±. 8 Ocak-4 Mart 2020'de Ã§ift devreli lig usulÃ¼ne gÃ¶re oynanacak son 16 turu maÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gruplarda ilk 2 sÄ±rayÄ± alacak takÄ±mlar Ã§eyrek finale yÃ¼kselecek.

Organizasyonda Ã§eyrek final maÃ§larÄ± 17 ve 25 Mart'ta, yarÄ± final mÃ¼sabakalarÄ± 31 Mart ve 8 Nisan'da oynanacak. ULEB Avrupa KupasÄ±'nda ÅŸampiyon, 21 ve 27 Nisan'da oynanacak maÃ§larÄ±n ardÄ±ndan belli olacak.

Gruplar

ULEB Avrupa KupasÄ±'nda son 16 turu gruplarÄ± ÅŸÃ¶yle:

E Grubu:

Segafredo Virtus (Ä°talya)

Partizan NIS (SÄ±rbistan)

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen

Dolomiti Energia (Ä°talya)

F Grubu:

Umana Reyer (Ä°talya)

Germani Brescia (Ä°talya)

Ewe Baskets (Almanya)

Promitheas (Yunanistan)

G Grubu:

UNICS Kazan (Rusya)

Galatasaray DoÄŸa Sigorta

Monaco (Fransa)

Rytas (Litvanya)

H Grubu:

Unicaja Malaga (Ä°spanya)

MoraBanc (Andorra)

TOFAÅž

Joventut (Ä°spanya)

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