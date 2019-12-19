ULEB Avrupa KupasÄ±'nda gruplar belli oldu
Organizasyonda TÃ¼rkiye'yi temsil eden DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen E Grubu, Galatasaray DoÄŸa Sigorta G Grubu, TOFAÅž ise H Grubu'nda mÃ¼cadele edecek.Â
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ULEB Avrupa KupasÄ±'nda son 16 turunda gruplar belli oldu.
Normal sezonda altÄ±ÅŸarlÄ± 4 grupta mÃ¼cadele eden takÄ±mlardan, gruplarÄ±nda ilk 4 sÄ±rayÄ± alan ekipler adlarÄ±nÄ± son 16 turuna yazdÄ±rdÄ±.Â Organizasyonda TÃ¼rkiye'yi temsil eden Galatasaray DoÄŸa Sigorta, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen ve TOFAÅž, son 16 turuna yÃ¼kselmeyi baÅŸardÄ±.
DarÃ¼ÅŸÅŸafaka, E Grubu'nda Ä°talya'dan Segafredo Virtus, aynÄ± Ã¼lkeden Dolomiti Energia ve SÄ±rbistan'dan Partizan NIS ile eÅŸleÅŸti.Â Galatasaray, G Grubu'nda Rusya'dan UNICS Kazan, Fransa'dan Monaco ve Litvanya'dan Rytas ile mÃ¼cadele edecek.Â
TOFAÅž ise H Grubu'nda Ä°spanya'dan Unicaja Malaga ve Joventut, Andorra'dan MoraBanc ile karÅŸÄ±laÅŸacak.
StatÃ¼
Bu turda takÄ±mlar dÃ¶rderli 4 gruba ayrÄ±ldÄ±. 8 Ocak-4 Mart 2020'de Ã§ift devreli lig usulÃ¼ne gÃ¶re oynanacak son 16 turu maÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gruplarda ilk 2 sÄ±rayÄ± alacak takÄ±mlar Ã§eyrek finale yÃ¼kselecek.
Organizasyonda Ã§eyrek final maÃ§larÄ± 17 ve 25 Mart'ta, yarÄ± final mÃ¼sabakalarÄ± 31 Mart ve 8 Nisan'da oynanacak. ULEB Avrupa KupasÄ±'nda ÅŸampiyon, 21 ve 27 Nisan'da oynanacak maÃ§larÄ±n ardÄ±ndan belli olacak.
Gruplar
ULEB Avrupa KupasÄ±'nda son 16 turu gruplarÄ± ÅŸÃ¶yle:
E Grubu:
Segafredo Virtus (Ä°talya)
Partizan NIS (SÄ±rbistan)
DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen
Dolomiti Energia (Ä°talya)
F Grubu:
Umana Reyer (Ä°talya)
Germani Brescia (Ä°talya)
Ewe Baskets (Almanya)
Promitheas (Yunanistan)
G Grubu:
UNICS Kazan (Rusya)
Galatasaray DoÄŸa Sigorta
Monaco (Fransa)
Rytas (Litvanya)
H Grubu:
Unicaja Malaga (Ä°spanya)
MoraBanc (Andorra)
TOFAÅž
Joventut (Ä°spanya)
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