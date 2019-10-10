A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarÄ±n Arnavutluk'la karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± Ãœlker StadÄ±'ndaki Fenerium maÄŸazasÄ±nda milli takÄ±m Ã¼rÃ¼nleri satÄ±ÅŸa sunuldu.Â

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu uygulamanÄ±n TÃ¼rkiye'de bir ilk olduÄŸu belirtilerek, "Fenerium, TÃ¼rkiyeâ€™de bir ilki gerÃ§ekleÅŸtirerek stadÄ±mÄ±zdaki maÄŸazalarÄ±n vitrinine kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n formalarÄ± yerine milli takÄ±m formalarÄ±nÄ± yerleÅŸtirdi. MaÄŸaza vitrinlerindeki dev gÃ¶rselde yer alan kulÃ¼p takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n formasÄ±nÄ± giymiÅŸ oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n fotoÄŸraflarÄ± da milli forma giyen ve aralarÄ±nda futbolcularÄ±mÄ±zÄ±n olduÄŸu oyuncularÄ±n fotoÄŸraflarÄ±yla deÄŸiÅŸtirildi." denildi.Â

Milli takÄ±m, Ãœlker StadÄ±'nda yarÄ±n saat 21.45'te Arnavutluk'la karÅŸÄ±laÅŸacak.